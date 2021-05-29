Belediye personeli hayatını kaybetti

Kartepe Arslanbey Mahallesi'nde ikamet eden, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden 1 çocuk babası İzzet Toksoylu(35) geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İş arkadaşları ve çevresinde çok sevilen Toksoylu’nun vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Toksoylu'nun cenazesinin ne zaman toprağa verileceği henüz netleşmedi.