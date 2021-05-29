Sağlık Bakanlığı karantina süresini değiştirdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.
YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA
Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün. Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.
AŞILILARA DA TEMAS HALİNDE 14 GÜN KARANTİNA VAR
Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var. Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu ancak yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.