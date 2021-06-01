7 yıldır tazminat alabilmek için mücadele veriyorlar

Körfez Öğretmenevi, İzmit Öğretmenevine devredilmeden önce emekliye ayrılan 3 personel, 6 yıldır tazminatlarını alabilmek için mücadele ediyor. Çeşitli bahanelerle tazminatları ödenmeyen, Güven Güzel, Nurseren Özgüler ve Neslihan Adıgüzel konuyu mahkemeye taşıdı. Dava üç işçinin lehinde sonuçlandı ve karar üst mahkemece de onaylandı. 2 yıl önce sonuçlanan davanın ardından şimdide İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu’nun insafını bekliyorlar.

“KONUYU CİMER’E TAŞIDIM”

Konu ile ilgili açıklamada bulunana Neslihan Adıgüzel şu ifadelere yer verdi; “15 yıl çalıştım daha sonra tazminatımı isteyerek ayrılmak istedim. Tazminat için yaz ayına kadar benden müsaade istedi. Siz gidin mahkemeye başvurun ben de zorluk çıkartmayacağım dedi. 2015 yılında açtığımız dava iki yıl önce sonuçlandı. İş para ödemeye gelince ödemediler. Konuyu CİMER’e de bildirdim, beni İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönlendirdiler. Durumu anlattım hatta bir duyum sordum, öğretmenevine para geldiği yönünde. Bunu da söylediğimde “Evet bir para geldi” dendi. Biz araştıralım, konuşalım diyerek bizi evimize gönderdiler.

“PAZARLIK YAPMAK İSTEDİ”

Daha sonra bizimle pazarlık yapmak istedi. Alacağımız paranın yüzde 30’unu bırakmamızı aksi takdirde ödeme yapamayacağını söyledi. Daha sonra yüzde 25’e düşürdü. 7 yıldır tazminatımızı ödememekle birlikte birde alın terimize ortak olmak istedi. Zaten dava masrafımızda düşünce cebimize ne girecektik.”

“TAKSİTLE TAZMİNATIMIZ ÖDEMEYE ÇALIŞIYOR”

37 bin TL bağış istendiğini söyleyen Adıgüzel, “Avukatımızın yanına gittik, İzmit Öğretmenevi müdürü ile bir toplantı yaptık. Kendisi bize “200 bin lira vereyim 30 bini de Temmuz’da ödeyeyim” dedi. Bizde kendisine 3 kişinin tazminatının 267 bin tuttuğunu söyledik.37 bin TL’yi bizden bağış istedi. “Bırakmazsanız ödemeyeceğim” dedi. Soylu’ya 240 bine anlaşalım dedik, “230 binden başka para vermem” dedi. Şimdi de biner lira biner lira arada hesaba para yatırıyormuş. Taksitle tazminatımızı ödemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.