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01 Haz 2021 - 20:02- Gündem G: 01 Haz 2021 - 20:04

İzmit’in genç yetenekleri Yetenek Taramasında hünerlerini sergiledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in “Sanat Kenti İzmit” yolunda öncülük ettiği ‘Yetenek Taraması’ ile genç yetenekler hünerlerini sergiledi
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Sosyo-ekonomik durumu sebebiyle kimsenin eğitimde eşitsizlik yaşamaması adına; İzmit’in yetenekli gençlerine dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın önderliğinde eğitim görme fırsatı sunan İzmit Belediyesi, Sanat Akademisi’nde Yetenek Taramasına başladı. Yetenek Taraması’nın ilk oturumu bugün Alikahya Kültür Merkezi ve Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Jüri üyeleri Müzisyen ve Eğitmen Hakan Oral, Müzisyen ve İzmit Marşı’nın bestecisi ve Sanat Akademisi piyano eğitmeni Ersen Çelik ve Sanat Akademisi Müzik Bölümü Danışmanı Prof. Dr. Cihat Aşkın İzmit’in yetenek dolu gençlerini dinledi. 

JÜRİYE HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nurettin Bulut ile İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dr. Ali İhsan Engür Yetenek Taramasını ziyaret ederek, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet adına jüri üyelerine hediyelerini takdim etti. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu’nun da ziyaret ettiği Yetenek Taramasının ilk oturumunda İzmitli gençler yeteneklerini sergiledi. 

KAÇIRANLAR İÇİN FIRSAT!

Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Taraması başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için İzmit Belediyesi ek bir gün belirledi. Vatandaşlar, 4 Haziran Cuma günü Belsa Plaza B Blok Hizmet Binası 7. Kat 1 No’lu dersliğinde saat 10.00’da başvurularını şahsen yaparak Yetenek Taramasına katılabilecek. İlk oturumu bugün tamamlanan Yetenek Taramasında 1,2,3 ve 4 Haziran tarihlerinde gençler yeteneklerini sergilemeye devam edecek. Sonuçlar 7 Haziran Pazartesi günü İzmit Belediyesi resmi sitesinde ilan edilecek. 

“GENÇLERİN ÖNÜ AÇILACAK”

Yetenek Taraması’na başvuruda bulunan ve İzmitli gençlerin önünün açılacağını belirten adaylardan Baran Yıldız, “16 yaşındayım, 3 senedir akustik ve elektronik gitar çalıyorum. Müziğe ilgim abimden başladı. Çocukların ve gençlerin müzikle iç içe olması kentimiz açısından güzel bir haber. Burada olmak güzel, İzmit Belediyesi’nin yapmış olduğu bu çalışma gençlerin önünü açacak.” dedi.

ÜCRETSİZ EĞİTİM FIRSATI

Ücretsiz eğitim fırsatının tüm yetenekli çocuklara umut verici olduğundan bahseden Zeynep Sude Bulut “Heyecanlıyım, piyanoda 4 senedir çalışıyorum. 1 buçuk yıldır sınav için hazırlanıyorum, Mimar Sinan ve Royal Akademi’den başarılı şekilde geçtim. Ülkemiz çapındaki yetenekli çocukların ücretsiz şekilde eğitim alması bence çok hoş.” dedi. Zeynep Sude Bulut’un babası Kahraman Bulut ise, “Kızımın gelişimi ile alakalı müzikle eğitimi beraber geliştirmesini gerektiğini düşündük. Şimdi de tarama testine getirdik, inşallah başarılı olursa ücretsiz olarak İzmit Belediyesi’nin imkânından yararlanacak.” diyerek kızıyla gurur duyduğunu belirtti.

“ÇOK GÜZEL UYGULAMA”

Maddiyatın sanata engel olamayacağını ve eğitimde fırsat eşitliğini savunan İzmit Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Yetenek Taraması’na başvuran 16 yaşındaki Mustafa Toprak Karataş, “2-3 yıldır gitarla uğraşıyorum. Babam bağlama çalıyor, bizim evde her zaman müzik vardı benim de kulağım aşina olmaya başladı. Küçük mahallelerde yetenekli çocuklar var, sesleri güzel olanlar var. Ancak maddi veya manevi destek alamadıkları için bu gibi uygulamalar çok güzel olmuş.” dedi.

“İZMİT’TE İLK KEZ”

Mustafa Toprak Karataş’ın annesi Yeliz Karataş, “Zaten sosyal medyadan İzmit Belediyesini takip ediyorum. Bu uygulamayı görünce çok sevindim. Çünkü maddi imkânsızlıklardan dolayı birçok yere ulaşamıyoruz, katıldık, geldik, umarım hayırlısı olur. Ben tebrik ediyorum, İzmit’te genelinde ilk kez uygulanıyor, inşallah güzel şeylere vesile olur.” diyerek İzmit’te hazırlanan bu uygulamanın birçok insana dokunulabildiğini belirti.

# eğitim, İzmit belediyesi, Belsa Plaza

01 Haz 2021 - 20:02 - Gündem

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