İKM Başkanı Öztürk'ten Hürriyet'e ziyaret

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve başkan yardımcısı Ahmet Kahya geçtiğimiz günlerde korona olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner'i ziyaret etti. Sağlığına kavuşan Hürriyet ile esnaflar üzerine sohbet eden İKM başkanı Murat Öztürk, Fethiye Caddesi ile ilgili de Hürriyet'ten bilgi aldı.

"ALT YAPI SIKINTISI OLMAYACAK"

Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "İzmit'in bu caddesi her zaman dediğim gibi cazibe caddesi olacak. Bu süreçte caddenin yapılışında 3 vardiya olarak çalışılacağını ve esnafımızın en hasarsız bir şekilde sıkıntı yapmadan bitirilecek. Alt yapı ile ilgili hiç bir sıkıntının olmayacak."

"HERKESİN DÜŞLEDİĞİ CADDE"

"Bu süreçte Vakko, Boyner, Zara gibi büyük markaların genel müdürlükleri ile birebir görüşeceğiz ve markaları buraya getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek isteğim bu süreçte esnafımızın sabır göstermesi ve İKM Kent Merkezi esnafı ile birlikte herkesin düşlediği bir cadde yapacağım."

"YAPIM SÜRECİNDE ESNAFLA BERABER OLACAĞIM"

"Esnafın isteği doğrultusunda çalışmaların bayramdan sonra başlayacağını ve en kısa zamanda bitireceğini söyleyen Hürriyet, "Tüm malzemeler 1.sınıf malzeme ve uzun süre yıpranmayacak. Şehrimize esnafınıza ve halkımıza yakışanı yapacağız. Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaflarımıza bu caddenin yapımı sürecinde esnafla beraber olacağım."