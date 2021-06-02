Kaza yapan iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre Körfez Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak üzerinde sabah saatlerinde maddi hasarlı kaza yapan kişiler, akşam saatlerinde kaza tespit tutanağı tutup konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede Murat İ. ile aynı aileden oldukları öğrenilen Murat K., Tekin K. ve Ramazan K. bıçaklandı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan Murat İ. özel bir hastaneye, Murat K., Tekin K. ve Ramazan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kendi imkanlarıyla götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri kavganın yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.