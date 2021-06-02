Kaza yapan iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre Körfez Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak üzerinde sabah saatlerinde maddi hasarlı kaza yapan kişiler, akşam saatlerinde kaza tespit tutanağı tutup konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede Murat İ. ile aynı aileden oldukları öğrenilen Murat K., Tekin K. ve Ramazan K. bıçaklandı.
TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan Murat İ. özel bir hastaneye, Murat K., Tekin K. ve Ramazan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kendi imkanlarıyla götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri kavganın yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.