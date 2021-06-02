Sporcunun dostu Mustafa Kocaman’dan boksörlere destek

Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman spora ve sporcuya verdiği destekle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başkan Kocaman, kısa bir süre önce girdikleri müsabakalar sonucu başarılı olan ve adlarını Yıldızlar Mili Takım seçmelerine yazdıran boksörler Arda Tuncay, Emirhan Ellibeş ve Beyazıt Atılır ile deneyimli boks antrenörü İsmail Çelikiz’i kutlarken antrenör ile sporcularını ödüllendirdi.

İSMAİL ÇELİKİZ TEŞEKKÜR ETTİ

4-7 Haziran tarihleri arasında Kastamonu’daki seçmeler öncesi iddialı olan Arda, Emirhan ve Beyazıt milli formayı elde etmek için elinden geleni yapacaklarını belirttiler. Deneyimli Boks Antrenörü İsmail Çelikiz açıklamasında “Kartepe Belediye başkanımız Sayın Mustafa Kocaman sporcuya son derece samimi bir yaklaşım içerisinde. Yıllardır boks hocalığı yapan birisi olarak Mustafa başkanımızın bizlere olan desteği ve daha da önemli spora karşı yaklaşımı beni ve sporcularımı daha da motive ediyor. Desteklerinden ötürü değerli başkanımız Mustafa Kocaman’a şükranlarımı sunuyor, Kastamonu’dan başarı ile döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.