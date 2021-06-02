Emekçiler de şampiyonluk primi alacak!

Sakaryaspor'u ezici bir futbolun ardından 4-0 mağlup ederek 11 yıl aranın ardından adını 1. Lig’e yatıran Kocaelispor’da şampiyonluk primi toplam 5 milyon lirayı buldu. Daha önce 2.5 milyon lira olarak açıklanan prim üzerine hem Hekimoğlu hem de Ankara Demirspor turları için primler verildi. Bunların üzerine de Başkan Engin Koyun’un 800 bin liralık bir katkısı vardı.

KAPTANLAR ORGANİZE EDECEK

Yaklaşık 5 milyon liralık bu paranın 2 milyon liralık kısmı ödendi, 3 milyonluk kısmi içinse takımları kaptanları yönetimden görevlendirilen kişilerle bir araya gelecek ve adaletli bir şekilde primin dağıtılmasını sağlayacak. Kocaelispor'un emektar personelleri de primden faydalanacak. Çimcisinden malzemecisine, aşçısından masörüne, sosyal medya sorumlusundan fizyoterapistine, ulaştırma görevlisinden temizlikçisine, herkes şampiyonluk priminden faydalanacak. Başkan Engin Koyun yaptığı açıklamada konu ile hakkında garanti verdi.