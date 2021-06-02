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02 Haz 2021 - 09:10- Gündem G: 02 Haz 2021 - 09:13

Oğuz Sağlık istifa etti
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İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlu Oğuz Sağlık'ın İSU’daki sözleşmeli memuriyet görevinden ayrılıp  Kandıra Belediyesi özel kaleminden istisnai koşullardan yararlandırılıp memur yapılması ve tekrar memur olarak İSU’ya dönmesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

“OĞLU, İSTİFA EDECEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuyla ilgili, "Doğru bulmadığım bir yöntemle sağlanan memuriyetinden Ali Sağlık’ın oğlu istifa edecek. Ancak genel müdürümüz görevine devam edecek. Bugüne kadar yaptığı başarılı hizmetlerini de sürdürecek” demişti.

“YENİ GÖREV YERİ BELLİ DEĞİL”

Yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Satın Alma Müdürlüğü ihale biriminde 9 aydır memur olarak görev yapan Oğuz Sağlık bugün memuriyetten istifa etti. Oğuz Sağlık’ın bundan sonra aynı birimde çalışmayacağı ifade edilirken, yeni görev yerinin neresi olacağı henüz bilinmiyor.
# sağlık, İSU

02 Haz 2021 - 09:10 - Gündem

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