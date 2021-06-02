Oğuz Sağlık istifa etti

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlu Oğuz Sağlık'ın İSU’daki sözleşmeli memuriyet görevinden ayrılıp Kandıra Belediyesi özel kaleminden istisnai koşullardan yararlandırılıp memur yapılması ve tekrar memur olarak İSU’ya dönmesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
“OĞLU, İSTİFA EDECEK”
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuyla ilgili, "Doğru bulmadığım bir yöntemle sağlanan memuriyetinden Ali Sağlık’ın oğlu istifa edecek. Ancak genel müdürümüz görevine devam edecek. Bugüne kadar yaptığı başarılı hizmetlerini de sürdürecek” demişti.
“YENİ GÖREV YERİ BELLİ DEĞİL”
Yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Satın Alma Müdürlüğü ihale biriminde 9 aydır memur olarak görev yapan Oğuz Sağlık bugün memuriyetten istifa etti. Oğuz Sağlık’ın bundan sonra aynı birimde çalışmayacağı ifade edilirken, yeni görev yerinin neresi olacağı henüz bilinmiyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.