İşte Kocaeli'de sinema salonlarının açılacağı tarih

Önceki akşam kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran itibari ile normalleşme tedbirlerini açıklamıştı. Ardından Kocaeli Valiliği'nin yayınladığı kararla birlikte ilimizde sinema salonları 1 Haziran'da faaliyete geçebileceği duyurulmuştu. Ancak yayınlanan yeni karara göre sinema salonlarının 1 Temmuz'da açılması kararlaştırıldı.

KARARLAR:

1. 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelge gereği alınan 2021/34 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00 - 21.00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmış olmakla birlikte, salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde geçerli olmak üzere sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.