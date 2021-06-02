Kocaelispor'da 'pislik' krizi

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un, gazetemize yaptığı “Eski yönetimlerin pisliklerini temizliyoruz” açıklaması, gündeme bomba gibi düştü
BAŞKAN KOYUN NE DEMİŞTİ?..
Başkan Koyun, dünkü gazetemize yaptığı açıklamada “TFF'den para alamayabiliriz. Aziz Bey’in alacak dosyası bulunuyor. Borç 1.5 milyon dolar. Bizzat Saffet Bey’e haber gönderdim. Kendisine çok önemli görev düşüyor. Saffet Bey bu işi çözerse kendisini hep birlikte alkışlayacağız” dedi.
“BENİ DE HESABA ÇEKSİNLER”
Koyun daha sonra “Artık Kocaelispor, eskilerin pislikleri ile uğraşmamalı. Bu şehrin emanetine haksızlık edenler, aynı zamanda kente de ihanet etmiştir. Kim bu şehrin değerinin markasını ipotek altına almışsa cezasını çekmeli. Savcılığa gideceğim. Geçmişte bu kulübe haksızlık edenler ortaya çıksın. Beni de denetlesinler” demişti. İşte eski başkanların, Koyun’un sözleri üzerine sarf ettikleri tepki sözleri…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.