Kocaelispor'da 'pislik' krizi

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un, gazetemize yaptığı “Eski yönetimlerin pisliklerini temizliyoruz” açıklaması, gündeme bomba gibi düştü

BAŞKAN KOYUN NE DEMİŞTİ?..

Başkan Koyun, dünkü gazetemize yaptığı açıklamada “TFF'den para alamayabiliriz. Aziz Bey’in alacak dosyası bulunuyor. Borç 1.5 milyon dolar. Bizzat Saffet Bey’e haber gönderdim. Kendisine çok önemli görev düşüyor. Saffet Bey bu işi çözerse kendisini hep birlikte alkışlayacağız” dedi.

“BENİ DE HESABA ÇEKSİNLER”

Koyun daha sonra “Artık Kocaelispor, eskilerin pislikleri ile uğraşmamalı. Bu şehrin emanetine haksızlık edenler, aynı zamanda kente de ihanet etmiştir. Kim bu şehrin değerinin markasını ipotek altına almışsa cezasını çekmeli. Savcılığa gideceğim. Geçmişte bu kulübe haksızlık edenler ortaya çıksın. Beni de denetlesinler” demişti. İşte eski başkanların, Koyun’un sözleri üzerine sarf ettikleri tepki sözleri…