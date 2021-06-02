Meclis, Büyükşehir’e hangi yetkileri verdi?

Yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olurken Nisan ayı meclisinden bugüne Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkanlık makamına ve başkana verilen yetkileri derledik. Birçok madde oy birliğiyle meclisten geçerken bazı maddelerde ise tartışma yaşandı.

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLEME YETKİSİ

12 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen Aralık ayı meclisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir’de halen uygulanmakta olan sosyal denge sözleşmesinde düzenleme yapmaya, süre uzatımına ve/veya sözleşme yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken Büyükakın “Sosyal denge ödemelerinde azalışa gideceğiz. Toplamda 4 buçuk milyon civarında yıllık olarak daha az ödeme yapacağız” dedi.

BEYAZ KALPLER İÇİN YETKİ

13 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Şubat ayı meclis toplantısında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir’in mali destek almaya hak kazanan “Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi” adlı projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere onaylanması beklenen mali desteğin kabulü ve proje ile ilgili konularda Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

“BİR AN ÖNCE SÜRECİN BAŞLAMASI LAZIM”

22 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen Nisan ayı meclisinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yapım işinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devri ile ilgili protokolün imzalanması konusunda başkanlık makamına yetki verilmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Büyükakın madde ile ilgili, “Buradaki projenin ortak yapılması konusunda mutabakata vardık. Kamulaştırma bedelleriyle 300 milyon TL’yi bulması beklenen proje Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak. Bunlar şehrimizin kaynaklarının şehrimize kalması konusunda son derece kritik projeler. Bir an önce protokolü imzalayıp sürecin başlaması lazım” dedi.

“YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BİR KAZANÇTIR”

22 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen Nisan ayı meclisinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, pandemi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak projelerde başkanlık makamına protokol yapma yetkisinin verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. Büyükakın, “Yoğun bakım ünitesinin yapılması şehrimiz açısından bir kazançtır. 250 yataklı yoğun bakım ünitesinin kazandırılması kıymetli bir şeydi. Dönümün 40’a kadar çıkması gerekebilir. Prefabrike bir yapı olacak. Alanın büyüklüğünü kısıtlamayalım” dedi.

İSU’YA KREDİ İÇİN BÜYÜKAKIN’A YETKİ VERİLDİ

18 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen Haziran ayı meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark alanı olarak da adlandırılan parselin İş Mahkemelerinin kullanılması adına Kocaeli Adliyesi’ne verilen Kadıköy Katlı Otoparkında bulunan bir kattın içyapı düzenlemesi için Büyükakın’a oy birliğiyle yetki verildi. Yine aynı meclis toplantısında İSU Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı krediye ilişkin Büyükşehir’in garanti vermesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülebilmesi için başkanlık makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle meclisten geçti. Madde kapsamında İSU, İller Bankası’ndan 110 milyon lira kredi çekmeye hak kazandı.

CEDİT MAHALLESİ YETKİSİ BAŞKANLIK MAKAMINDA

16 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen Temmuz ayı meclis toplantısında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen Eylül ayı meclis toplantısında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Cedit Mahallesi Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi için kamu kurum kuruluşları ile protokol, iş birliği protokolleri, ek protokol, kamulaştırma, trampa, taşınmaz devirlerinin yapılması hususlarında Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle komisyona gönderilmesinin ardından oy birliğiyle kabul edildi.

PROTOKOL YETKİSİ BAŞKANLIK MAKAMINDA

10 Eylül 2020 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın imar planlarında park alanı fonksiyonu olarak ayrılan Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak sınırları dâhilinde kalan yaklaşık 20,200.00 m² yüzölçümlü tescil harici alanın Çayırova Belediyesi adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin gerektiğinde protokol yapılması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yine aynı mecliste Gebze Çayırova Mahallesi 6365 ada 2 parsel üzerinde büyükşehir tarafından inşa edilen Gebze-Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi’nin Gebze belediyesi adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi tahsise ilişkin gerektiğinde protokol yapılması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir başkanlık makamına yetki verilmesi ile ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi.

DERİNCE BELEDİYESİ’NE TAHSİS İÇİN YETKİ

Eylül ayı meclisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Derince Mersincik –Çınarlı Mahallesi sınırlarında kalan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Atış Poligonu ile tesisi içindeki yapı ve muhdesatların Derince Belediyesi adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi tahsise ilişkin gerektiğinde protokol yapılması ile Derince Sopalı Mahallesi, 6,569.48 m² yüzölçümlü 5230 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 104845/164237 oranında Büyükşehir hissesinin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak Derince Belediyesi adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin gerektiğinde protokol yapılması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi

BAŞKANLIK MAKAMI VE ENCÜMENE YETKİ

10 Eylül 2020 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Kartepe İlçesi, Ş.Köseköy Mahallesi 491 ada 9 parsel sayılı taşınmaz ile 489 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılan binadaki 1 No’lu işyerinin Kartepe Belediyesi adına yeniden tahsis edilmesi ve protokolleri için oy birliğiyle yetki verilirken, aynı mecliste mülkiyeti Büyükehir’e ait olan 5 adet taşınmazın kamu yararı gereği takas, trampa edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli mukabilinde devir işlemlerinin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İHALE İÇİN YETKİ VERİLDİ

15 Ekim 2020 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti Alım İşi” ihalesinin Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri kapsamında yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Aynı mecliste Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılacak olan işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için; Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

VALİLİK İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİS YETKİSİ

Ekim ayı meclisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın İzmit Mehmetalipaşa Mahallesi, 697 ada 24 parsel sayılı tescil harici Doğu Kışla Park alanı üzerinde yer alan tek katlı binanın emniyet hizmet binası olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğü adına yeniden tahsis edilmesi ve protokoller için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Kasım 2020 meclisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Derince İlçesi, Sopalı Mahallesi 5.984,00 m2 yüzölçümlü 1996 parsel sayılı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, gerektiğinde protokol yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

PİŞMANİYECİLER YETKİSİ BAŞKANLIK MAKAMINDA

Yine Kasım 2020 meclisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın İzmit Kemalpaşa Mahallesi, 1023 ada, 17, 19 ve 20 parsellerde “Eski Balıkçılar Çarşısı Meydan Düzenleme Yapım İşi” kapsamında yapılan 2(iki) adet “ Pişmaniyeci Dükkanı” ve 1 (bir) adet “Büfe ” işyerinin kiralanmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Körfez Hereke Mahallesi, 459 ada 3 sayılı taşınmaz üzerindeki spor tesislerinin yeniden Körfez Belediyesi adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve gerektiğinde protokol yapılması konularında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

DARICA MİLLET BAHÇESİ LUNAPARK FAALİYETİ YETKİSİ VERİLDİ

Kasım 2020 meclisinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla ilçe belediyeleri ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için hazırlanacak protokollerin imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına verilmesi ile ilgili teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Darıca Millet Bahçesi, 2603 ada, 2 parsel üzerindeki alanın “ Lunapark “ faaliyetlerinde kullanılmak üzere,10 (on) yıl süre ile kiralanmak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına ve Encümenine Yetki verilmesi ile ilgili teklifi Kasım ayı meclisine sarktı. Kasım ayı meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

RİZE İLE ORTAK HİZMET PROJELERİNE YETKİ

Aralık 2020 meclisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Pembe Köşk binasının projeler kapsamında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamına protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Yine aynı mecliste Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Rize ili Güneysu İlçe Belediyesi ile Büyükşehir arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Ocak 2021 meclisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Kullar Mahallesi, 906 Ada 12 parsel sayılı 1.Kat 7 ve 8 No’lu bağımsız bölümlerin Spor Merkezi olarak kullanılmak üzere, Başiskele Belediyesi adına tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve gerektiğinde protokol yapılması konularında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İZAYDAŞ PROTOKOLÜ İMZALAMA YETKİSİ BAŞKANLIK MAKAMINDA

19 Ocak 2021 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediyesi arasında, sporun gelişimine katkı sağlamak, spora teşvik etmek, sporun her yaşta yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesine dair işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Aynı mecliste Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, TÜBİTAK KAMAG projeleri kapsamında, pilot ölçekteki biyogaz üretim tesisinin Büyükşehir Belediyesi adına İZAYDAŞ tarafından işletilmesine yönelik hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

BALIK EKMEK SATIŞ YERİ YETKİSİ BAŞKANLIK MAKAMINDA

11 Şubat 2021 meclisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Mehmetalipaşa Mahallesi, 1530 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmit Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin gerektiğinde protokol yapılması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi. Aynı mecliste, İzmit Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No: 44/2 adresinde bulunan Balık Ekmek Satış Yerinin yeniden kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

VALİLİK-İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAHSİS YETKİSİ

Yine Şubat ayı meclisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde yer alan Mevlana Kültür Merkezi binasının zemin kat ana girişin sol tarafındaki yaklaşık 516.45 m2 yüzölçümlü alanın Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğü adına yeniden tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin gerektiğinde protokol yapılması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

GEBZE BELEDİYESİ ADINA YENİDEN TAHSİS YETKİSİ

Gebze Sultanorhan Mahallesi 640 ada 201 parsel sayılı 13.844,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan halk ekmek fabrikasının bulunduğu 842,00 m2 yüzölçümlü kapalı, 1685,00 m2 yüzölçümlü açık alan olmak üzere toplam 2.527,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Gebze Belediyesi adına yeniden tahsis edilmesi ve protokoller için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

TENİS TESİSLERİ VE SOSYAL TESİS YETKİSİ

Şubat 2021 meclisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Merkez Mahallesi’nde 1.294,25m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan 5 katlı Otopark binasının Gölcük Belediyesi adına yeniden tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin gerektiğinde protokol yapılması ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

BÜYÜKŞEHİR İLE KOÜ ARASINDA PROTOKOL YETKİSİ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No: 5 adresinde bulunan işyerinin “Tenis Tesisleri ve Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Mayıs meclisinde ise Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir ile Kocaeli Üniversitesi arasında; kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve teknolojik alanlarda ortak projelerin gerçekleştirilmesine dair işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.