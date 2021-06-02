Başiskele´de vektörle mücadele başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, ilçe genelinde ilaçlama yapıyor.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Başiskele’de vektörle mücadele kapsamında yoğun tempoda çalışan ekipler, ayrıca vatandaşları da bilinçlendiriyor. Vatandaşlara yapılan bilgilendirmede üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi uyarılarında bulunuldu.