Engin Koyun’dan Mustafa Kocaman’a teşekkür ziyareti

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun teşekkür turlarına başladı. Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret eden Engin Koyun “Bu şampiyonlukta kentimizin mülki amirleri bizlere çok önemli destekler verdi. Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman da final maçımıza gelerek bizleri İstanbul’da yalnız bırakmadı. Mustafa başkanımız gerek maç öncesi verdiği mesajla gerekse de maçın ardından yaptığı açıklaması ile bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bir kez daha kendisine Kocaelispor kulübümüz olarak teşekkür ediyorum” dedi.