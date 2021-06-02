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02 Haz 2021 - 16:35- Gündem G: 02 Haz 2021 - 16:37

Eğitim İş imam Demirkan’a öfkeli

Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ayasofya'daki 29 Mayıs'taki hafızlık konulu programda Mustafa Demirkan adlı imamın ülkemizin kurucusu Atatürk'e lanet okuması toplumda adeta infial yaratmıştır” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imamı Mustafa Demirkan hakkında Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen törende Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ettiği iddiasıyla birçok kurum ve kişi suç duyusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi’nin önünde basın açıklaması gerçekleştiren Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, “ AKP'nin tarikatlarla düzenlediği bir siyasi şov eşliğinde camiye çevrilen İstanbul'un kıymetlilerinden Ayasofya'nın engin kubbesi, yine ve yeniden nankör sözlerle kirletilmiştir. Camiye çevrildiği gün Diyanet İşleri Başkanı'nın büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatmasının ardından bu kez bir başka imam, onun açtığı yoldan gitmiş ve aynı nankörlüğü sürdürmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ayasofya'daki 29 Mayıs'taki hafızlık konulu programda Mustafa Demirkan adlı imamın ülkemizin kurucusu Atatürk'e lanet okuması toplumda adeta infial yaratmıştır” dedi.

“HADSİZ İMAM”

Eğitim İş adına açıklamasını gerçekleştiren Başkan Sabri Mutlu, “Öncelikle hadsiz imamın "daha zalim ve daha kafir kim olabilir" ifadesini bir soru kabul ederek cevap verelim: Bir zalim arıyorsan bu toprakları düşman zulmünden kurtaran büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'e değil, onun hatırasına utanmazca saldıranlara bakabilirsin. Daha zalim arıyorsan, onun kurduğu ülkede, onun kurduğu Diyanet'ten para alırken ona dil uzatan alçaklara bakabilirsin. "Vakıf emanetine aykırı davranarak lanetlenen bir zalim" görmek istiyorsan, onun halka açtığı ve dokunulmasın dediği Atatürk Orman Çiftliği'ne dahi göz dikenlere, O'nun toplum kalkınsın diye açtığı kurum ve fabrikaları özel sektöre peşkeş çekenlere, O'nun adına okul tabelalarında bile tahammül edemeyenlere bakabilirsin.

“KENDİN GİBİLERDE KAFİRLİĞİNİ BULABİLİRSİN”

"Kafir"in, "kafara"nın izini süreceksen, bu halka özgürlüğünü kazandırmak suretiyle yapılan en büyük iyiliği örtmeye çalışan kendinden başlayabilirsin. Mesele din ise, daha kafirini siyaseti dine alet edenlerde, dini ticarete meta edenlerde, dini suçlara örtü edenlerde, dini kullanarak dine en çok zarar verenlerde bulabilirsin. "Kafir"in kökenindeki kelime anlamında olduğu gibi "saklamak" ise mesele, Cumhuriyet alerjisini saklayan ve karanlık çukurunda başını çıkartacağı uygun ana kadar kendini gizleyen sen, kendin gibilerde kafirliği bulabilirsin.

“AYNAYA BAKABİLİRSİN”

Yani imam Mustafa Demirkan, "Daha zalim ve kafir kim olabilir" sorusuna gerçekten bir yanıt arıyorsan, kafanı senin Ata'ya hakaretlerini kuzu kuzu dinleyenlerden çevirip aynaya bakabilirsin. Yine de biz, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeki eğitim neferlerinin oluşturduğu Eğitim-İş olarak, sana da sana bu hadsizlik için cesaret verenlere de sorduğun sorunun cevabına ulaşmanız için harekete geçtik. Bugün itibariyle hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu, istediğin cevapları alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı, bu hadsizliğin peşini asla bırakmayacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

# eğitim, Okul, AKP, cumhurbaşkanı, Diyanet

02 Haz 2021 - 16:35 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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