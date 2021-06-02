Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Haz 2021 - 16:37- Gündem G: 02 Haz 2021 - 16:39

Lokantacılar saat sınırından memnun değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecini açıklamasıyla Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir görüşlerini bildirdi. Özdemir, “2 saat daha ertelenseydi bizim için daha iyi olurdu” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Erdoğan, 1 Haziran’da başlayan normalleşme kararlarını açıkladı. Kafe ve Restoran işletmecilerini ilgilendiren konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı, “Yeni kararlara göre kafe ve restoranlar 07.00 – 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre hizmet verecek. Yeme içme mekanları saat 24.00’e kadar paket servisini sürdürecek. Bu mekanlar sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verecek” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, “Lokantaların çalışma saati keşke  2 saat daha esnetilseydi ve akşam 23.00 gibi kapatılsaydı daha iyi olurdu. Yeni fiyat tarifesi hazırlıyoruz fiyatlarımız da zamlanacak” ifadelerini kullandı.

 “23.00’DA KAPATMAK BİZİM İÇİN İYİ OLURDU”

Hikmet Özdemir’in açıklamaları şu şekilde, “Şimdi biz genel olarak kararlardan memnunuz. Bu şartlarda bundan iyisi olamaz. Ama bizim akşam saatinde sıkıntımız var. Mesela insanlar akşam yemeğine çıkacaklar. Zaten mesaileri geç bitiyor, aileleri ile vakit geçirmek için balık restoranları gibi yerlere gitmek isteyecekler. Esnaf akşam 21.00’de kapatacak. Lokantaların çalışma saati keşke 2 saat daha esnetilseydi ve akşam 23.00 gibi kapatılsaydı daha iyi olurdu. Bu durum bizim için daha idealdi. Zaten hava akşam 21.00’da kararıyor.

“FİYATLARIMIZ ARTACAK”

Sabah 07.00’de açılmasından çok memnunuz. Biz zaten saat 05.00’de açıyoruz. Yemeklerimizi çorbalarımızı hazırlıyoruz. Çorba servisimiz sabah erkenden başlıyor. Pandemi yayılmasın diye yetkililerimizin aldığı karara uyacağız” diye konuştu. Fiyatlara zam gelip gelmeyeceği hakkında konuşan Başkan Özdemir, “Şu anda her şeyin fiyatı zamlandı. Kıyma, un, yağ gibi fiyatlar. Fiyatlar devamlı oynak. Henüz yeni tarife çıkarmadık. İkinci karardan sonra yeni fiyat tarifemiz açıklanacak. Fiyatlarımız artacak. Hayat artık normale dönüyor gibi. Sonuç olarak açılmaktan memnunuz. Zor bir süreç geçirdik. Esnafımız dükkanlarını açtıkları için çok mutlu” dedi.
# koronavirüs, Kafe ve restoran, cumhurbaşkanı, Zam

02 Haz 2021 - 16:37 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.264.318 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Bu esnaf ve teşkilat sizi asla unutmayacak” mask
“Bu esnaf ve teşkilat sizi asla unutmayacak”
Başiskele´de vektörle mücadele başladı mask
Başiskele´de vektörle mücadele başladı
Başkan Aygün esnafı tek tek gezdi mask
Başkan Aygün esnafı tek tek gezdi
Körfez’e 400 milyon TL’lik altyapı yatırımı mask
Körfez’e 400 milyon TL’lik altyapı yatırımı
Brisa, İzmit fabrikasında Bisiklet Yolu Yapıyor mask
Brisa, İzmit fabrikasında Bisiklet Yolu Yapıyor
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dondurulmuş pasta fabrikası çalışanları isyanda mask
Dondurulmuş pasta fabrikası çalışanları isyanda
Cansız bedeni yol kenarında bulundu mask
Cansız bedeni yol kenarında bulundu
Ortalık savaş alanına döndü, kilometrelerce kuyruk oluştu mask
Ortalık savaş alanına döndü, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM’de zincirleme kaza! 20'den fazla araç birbirine girdi mask
TEM’de zincirleme kaza! 20'den fazla araç birbirine girdi
Memleket Partisi’ne Kocaeli’den bildik bir isim mask
Memleket Partisi’ne Kocaeli’den bildik bir isim
Hülle ile memuriyete İl Başkanları istifa bekliyor mask
Hülle ile memuriyete İl Başkanları istifa bekliyor

GALERİ

Eşini denetim noktasında bırakıp kaçtı! mask
Eşini denetim noktasında bırakıp kaçtı!
Engelli vatandaşı kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar mask
Engelli vatandaşı kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar
Tomruk yüklü tırda çıkan yangın korkuttu mask
Tomruk yüklü tırda çıkan yangın korkuttu
Bu hayvanları en kötü şartlarda ülkeye sokup satıyorlar mask
Bu hayvanları en kötü şartlarda ülkeye sokup satıyorlar
Mahalleli yolu kapattı, eylem yaptı mask
Mahalleli yolu kapattı, eylem yaptı
Bu kalabalık sadece Kocaelispor için toplanır mask
Bu kalabalık sadece Kocaelispor için toplanır
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL