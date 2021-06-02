Lokantacılar saat sınırından memnun değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Erdoğan, 1 Haziran’da başlayan normalleşme kararlarını açıkladı. Kafe ve Restoran işletmecilerini ilgilendiren konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı, “Yeni kararlara göre kafe ve restoranlar 07.00 – 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre hizmet verecek. Yeme içme mekanları saat 24.00’e kadar paket servisini sürdürecek. Bu mekanlar sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verecek” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, “Lokantaların çalışma saati keşke 2 saat daha esnetilseydi ve akşam 23.00 gibi kapatılsaydı daha iyi olurdu. Yeni fiyat tarifesi hazırlıyoruz fiyatlarımız da zamlanacak” ifadelerini kullandı.

“23.00’DA KAPATMAK BİZİM İÇİN İYİ OLURDU”

Hikmet Özdemir’in açıklamaları şu şekilde, “Şimdi biz genel olarak kararlardan memnunuz. Bu şartlarda bundan iyisi olamaz. Ama bizim akşam saatinde sıkıntımız var. Mesela insanlar akşam yemeğine çıkacaklar. Zaten mesaileri geç bitiyor, aileleri ile vakit geçirmek için balık restoranları gibi yerlere gitmek isteyecekler. Esnaf akşam 21.00’de kapatacak. Lokantaların çalışma saati keşke 2 saat daha esnetilseydi ve akşam 23.00 gibi kapatılsaydı daha iyi olurdu. Bu durum bizim için daha idealdi. Zaten hava akşam 21.00’da kararıyor.

“FİYATLARIMIZ ARTACAK”

Sabah 07.00’de açılmasından çok memnunuz. Biz zaten saat 05.00’de açıyoruz. Yemeklerimizi çorbalarımızı hazırlıyoruz. Çorba servisimiz sabah erkenden başlıyor. Pandemi yayılmasın diye yetkililerimizin aldığı karara uyacağız” diye konuştu. Fiyatlara zam gelip gelmeyeceği hakkında konuşan Başkan Özdemir, “Şu anda her şeyin fiyatı zamlandı. Kıyma, un, yağ gibi fiyatlar. Fiyatlar devamlı oynak. Henüz yeni tarife çıkarmadık. İkinci karardan sonra yeni fiyat tarifemiz açıklanacak. Fiyatlarımız artacak. Hayat artık normale dönüyor gibi. Sonuç olarak açılmaktan memnunuz. Zor bir süreç geçirdik. Esnafımız dükkanlarını açtıkları için çok mutlu” dedi.