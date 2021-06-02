KSO Başkanı Zeytinoğlu: İhracatta 18 milyar doları hedefliyoruz

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Zeytinoğlu, “Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 65.5’luk artış oranının geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan gerilemenin yarattığı baz etkisinden dolayı olduğunu biliyoruz. 2019 yılının mayıs ayına göre baktığımızda yüzde 2.2’lik bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bunun da pandemi sebebiyle gemi hat kısıtlamalarının etkilediğini düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda aşının da yaygınlaşmasıyla ihracatta aylık bazda 18 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ediyoruz” dedi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN SEKTÖRLER

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mayıs ayında en fazla ihracat yapılan sektörlerin sırasıyla makine-teçhizat, otomotiv, demir çelik, elektronik-elektrikli cihazlar, plastik malzemeler olduğunu ve ihracat yapılan ilk beş ülkenin sırasıyla, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve İspanya olduğunu söyledi. Mayıs ayı ithalatında geçen yıla göre yüzde 54 artış olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Mayıs ayında ithalat yüzde 54 artışla 20 milyar 629 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 mayıs ayına göre ise ithalat yüzde 11.3 arttı. İthalat artışının hızlı olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 47.1, hammadde (aramallar) ithalatında ise emtia fiyatlarındaki yükseliş etkisiyle yüzde 54.1’lik artış var. Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Tüketim malları ithalatındaki yüzde 70.7’lik artışa dikkat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Bu kalemdeki artışların kısılması gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.