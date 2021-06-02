Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 429 bin 218

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KOCAELİ’DEN SONRA SAKARYA GELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Nisan ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli’de araç sayısı 429 bin 218, Sakarya’da 303 bin 457, Düzce’de 117bin 176, Bolu’da 119 bin 423, Yalova’da ise 69 bin 448 oldu.