Kocaeli Barosu’nun genel kurulu 3’üncü kez engellendi

Kocaeli Barosu 36’ıncı Olağan Genel Kurulu 3 Ekim tarihinde pandemi nedeniyle yapılamamış, genel kurul Aralık ayına ertelenmişti. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından Haziran ayında yapılacağı duyurulurken 1 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” kapsamında İzmit İlçe Seçim Kurulu tarafından üçüncü kez baronun genel kurulu iptal edildi.

“UYGUN VE ADİL DAVRANILMADI”

Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir daha önce konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Haziran’ın ilk ve ikinci haftası için gün aldık. Ekim ayında biz kongrelerimizi yapabilirdik. Engellendik. Devamında tarih yine aldık o da iptal edildik. Baroların kongrelerinin yasaklandığı dönemde siyasi partilerin kongrelerine devam edildi. Bu konuda hukuka uygun ve adil davranılmadı. Tabi ki öncelikle sağlık. Biz günümüzü aldık, bu günle alakalı ümidim sadece kongre değil, artık sağlığa kavuşalım. Uygun koşullar olursa ümit ederim yapabiliriz” ifadelerinde bulunmuştu.

“OLDUKÇA SAKINCALI GENEL KURULLARA SES ÇIKARILMADI”

Genel Kurulun üçüncü kez iptal edilmesi hakkında Baro tarafından yapılan açıklamada ise, “Baromuzun ve diğer baroların genel kurullarını yapmaları engellenirken aynı dönemlerde siyasi partilerin, hatta siyasi partilerin gençlik kollarının, sendikaların ve kooperatiflerin genel kurullarını pandemi koşulları açısından oldukça sakıncalı, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı tıklım tıklım dolu salonlarda yapmalarına yetkilerce ses çıkartılmamıştır. Söz konusu çifte standart ve keyfi uygulama, görece salgının ağırlığının azaldığı bu günlerde de maalesef devam etmektedir. Üye sayısı baromuz mevcudunun on katından fazla olan spor kulüplerine genel kurullarını yapma imkanı tanınırken, 2020 Ekim ayından bu yana 3’üncü kez genel kurulu yapma hakkımız hukuka aykırı, keyfi ve kabul edilemez bir kararla yine engellenmiştir” denildi.