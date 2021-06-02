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02 Haz 2021 - 18:09- Gündem G: 02 Haz 2021 - 18:11

KESK: Gezi meşalesi yanmaya devam ediyor

Gezi Parkı olaylarının 8’inci yılı nedeniyle KESK tarafından düzenlenen basın açıklamasında, “Deri eldivenli üstü çıplak adamlar yalanı unutulmadı. Geziyi karalamak için yapılan tüm algı operasyonları boşa çıktı. Gezi meşalesi direniş ruhuyla yanmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Özgün Erbulan
Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Gezi Parkı olaylarının 8’inci yılı nedeniyle bugün İzmit’te bulunan Sabri Yalım Parkı’nda KESK Kocaeli Şubeler Platformu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya KESK’e bağlı sendikaların temsilcilerinin yanı sıra TMMOB Kocaeli bileşenleri, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, HDP İl Yöneticileri, Halkevleri ve çok sayıda STK temsilcisi katılım gösterdi.

“GEZİ DİRENİŞİNDE MİLYONLAR KENETLENDİ”

KESK Dönem Sözcüsü Yapı-Yol Sen Şube Başkanı Etem Kartal tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi, “Türkiye’nin siyasi tarihine damgasını vuran bir isyanın kıvılcımı 31 Mayıs 2013 tarihinde ateşlendi. Müşterek doğal alanımız olan Gezi Parkı ranta peşkeş çekilmek istenmekteydi. Gezi direnişinde, baskıcı, yasakçı, ayrımcı, rantçı, talancı ve antidemokratik uygulamalara karşı umudun, barışın, özgürlüğün, eşitliğin, laikliğin ve demokrasinin etrafında milyonlar kenetlendi.

“SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRENLER KORUNDU”

O günden bugüne Türkiye, darbecilerle mücadele adı altında yürütülen haksız ve hukuksuz ihraç politikalarına tanık oldu. O günden bugüne, rejim değişti, doğayı talan eden uygulamalar arttı, işçi grevleri yasaklandı, işsizlik büyüdü, yoksulluk arttı, yaşam hakkı yok sayıldı. Gezi’nin ardından yükseltilen baskıcı ve yasakçı rejim, bugün gözlerimizin önünde ortaya saçılan siyasetin, medyanın ve bürokrasinin kirli ilişkilerini büyüttü. Aradan geçen sekiz yılda Berkin Elvan’ın, Ethem Sarısülük’ün, Ali İsmail Korkmaz’ın, Abdullah Cömert’in, Medeni Yıldırım’ın, Hasan Ferit’in, Ahmet Atakan’ın, Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüne, binlerce insanımızın yaralanmasına neden olan insanlık dışı saldırıları gerçekleştirenler korundu, yargılan(mış) gibi yapıldı.

“GEZİ MEŞALESİ YANMAYA DEVAM EDİYOR”

Deri eldivenli üstü çıplak adamlar yalanı unutulmadı. Geziyi karalamak için yapılan tüm algı operasyonları boşa çıktı. Gezi meşalesi direniş ruhuyla yanmaya devam ediyor. Manisa-Salihli-Hacıbektaş Mahallesinde, Çanakkale JES mücadelesinde, Artvin-Ardanuç HES mücadelesinde, Sinop’ta nükleer santral mücadelesinde, Çanakkale-Kaz Dağlarında, Burdur- Salda gölünde, Rize-İkizdere-İşkence dere Vadisinde yanmaya ve ülkeyi aydınlatmaya devam ediyor. Diğer taraftan siyasi iktidar, keyfi ve siyasi saiklerle ve hukuksuz biçimde seçtiği 16 kişi nezdinde Gezi’yi yargılamak istedi. Hâlbuki hepimiz oradaydık, milyonlardık. Yaşamımızın her anına ve mekânına müdahale etmeyi kendine hak görenlere karşı cıvıl cıvıl bir enerjiyle, rengârenk bir umutla, barış, demokrasi ve adalet talebiyle oradaydık.

“İKTİDAR SAHİPLERİ HUKUKSUZ BİR ADIM ATTI”

Gezi’de gözaltına alınan arkadaşlarımıza ilişkin ilk dava 2014 yılı Mart ayında açılmış ve 2015 yılı Şubat ayında beraatla sonuçlanmıştı. Kişilerin aynı suçlamayla yeniden yargılanamayacağı hususu, hukukun evrensel ilkelerinden biridir. Buna rağmen, arkadaşlarımız hakkında 2019 yılında yeniden dava açıldı. Aradan geçen sekiz yıla rağmen, gezi davası iki defa beraatla sonuçlanmasına rağmen, iktidar sahipleri unutmamış olduklarını göstermek için gezi davası yargılamasını yeniden başlatarak hukuksuz bir adım daha attı.

Pek çok usulsüzlük ve hukuksuzlukla ilerleyen bu süreç, hukuki değil siyasidir. Siyasi iktidar, her defasında hedef aldığı Gezi Direnişini kriminal bir vaka, bir suç eylemi olarak gösterebilmek için bu davadan yargılanan arkadaşlarımızın beraat etmesini istemiyor. Yargıyı da bu doğrultuda bir araç olarak kullanıyor. Oysa Gezi Direnişi hem kamuoyu vicdanında, hem tarih içinde, hem de hukuk önünde masumiyetini ve haklılığını defalarca kanıtlamıştır. Bizler Gezi Davası’nda yargılanan arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

# chp, harun yıldızlı, HDP

02 Haz 2021 - 18:09 - Gündem

Muhabir Özgün Erbulan

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