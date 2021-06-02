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02 Haz 2021 - 23:18- Siyaset G: 02 Haz 2021 - 23:19

“Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli, il ve ilçe örgütü binalarına “Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?” yazılı afişler astı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sedat Peker’in bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar gönderdiği yönündeki açıklamalarının ardından CHP Kocaeli il ve ilçe örgütü binalarına “Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?’ yazılı afişler asıldı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, sosyal medya üzerinden yaptığı “İçişleri bakanı açıklamasını yarım bıraktı. Mecliste defalarca soruldu yine cevap gelmeyince biz de afişlerle soralım dedik. Mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim? #10bindolarıkimaldı” açıklamasıyla asılan afişlerin fotoğraflarını paylaştı.                                                                                               
# chp, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı

02 Haz 2021 - 23:18 Kocaeli- Siyaset

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