İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sedat Peker’in bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar gönderdiği yönündeki açıklamalarının ardından CHP Kocaeli il ve ilçe örgütü binalarına “Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?’ yazılı afişler asıldı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, sosyal medya üzerinden yaptığı “İçişleri bakanı açıklamasını yarım bıraktı. Mecliste defalarca soruldu yine cevap gelmeyince biz de afişlerle soralım dedik. Mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim? #10bindolarıkimaldı” açıklamasıyla asılan afişlerin fotoğraflarını paylaştı.