Durdurulan kamyonda 600 bin adet makaron ele geçirildi

Olay TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir kamyondan şüphelenerek durdurdu. Durdurulan kamyonda arama yapan ekipler 600 adet koli içerisinde toplamda 600 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili kişi hakkında adli işlem yapıldı.