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03 Haz 2021 - 10:24- Ekonomi G: 03 Haz 2021 - 10:26

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, nisanda yıllık yüzde 17,14 olan tüketici enflasyonunun mayısta yüzde 16,59 olduğunu açıkladı. Mayısta aylık bazda zam şampiyonu yüzde 41,57'lik fiyat artışıyla patates oldu.

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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 arttı.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

AYLIK ARTIŞTA ULAŞTIRMA İLK SIRADA

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 0,30 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

415 MADDEDEN 259’UNUN FİYATI ARTTI

Mayıs 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,35 artış gerçekleşti.

MAYISTA ZAM ŞAMPİYONU PATATES

Enflasyon sepetindeki maddeler arasında, mayısta bir önceki aya fiyat artışında ilk sırada yüzde 41,57’lik oranla patates yer aldı. Havuç yüzde 36,37’lik aylık fiyat artışıyla listede ikinci, şehirler arası otobüs ücreti 29,46’lık artışla üçüncü sırada yer aldı.
# sağlık, Zam

03 Haz 2021 - 10:24 Kocaeli- Ekonomi

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