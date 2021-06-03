Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği’nden Hürriyet’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Körfez Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan ve yönetimini makamında ağırlayan Hürriyet’e Belediye Başkan Yardımcı Emirşah Torun eşlik etti.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Hürriyet, misafirlerine teşekkür etti. Faaliyet ve projeleriyle ilgili bilgiler paylaşan dernek yönetimi, hemşehrileri olan Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’a görevinde başarı diledi. Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği yönetimi Hürriyet’i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek plaket takdim etti.