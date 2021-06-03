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03 Haz 2021 - 10:29- Ekonomi G: 03 Haz 2021 - 10:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan SAİK’e: Acentelerin yanındayız

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği’nde gelinen durumu görüşmek amacıyla ziyaret ettiği Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’den tam destek aldı: Acentelerin hakları dikkate alınacak. Acentelerimizin yanındayız
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TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, SAİK Üyesi aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki icra komitesi üyeleri, Ankara’da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ile bir araya geldi. 9 Mayıs 2020 tarihinde çıkan ve acenteler dışında başkaca kurumların da poliçe satmasına imkan tanıyan Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği’nin, sigorta sektörüne ve özellikle acentelere darbe vuracağının altını çizen SAİK heyeti, sahanın sesini bakanlık nezdinde gündeme getirdi.

‘ZARAR DAHA BÜYÜK BOYUTLARA TAŞINABİLİR’

Sigorta sektörünün ‘dijitalleştirilmesi’ adı altında, başkaca mesleklerin sigortacılık sektörüne girdiğini ifade eden SAİK heyeti, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Hazırlıkları süren yeni mesafeli satış yönetmeliğinin, bu duruma imkan tanınmasını kabul etmeyeceklerini ifade eden SAİK heyeti, ağır sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, acentelerin haklarının dikkate alınacağını ifade ederek, “Sigorta bilincinin ve sigortalılık oranının artmasında, tüketicinin doğru ve uygun poliçeye ulaşmasında acentelerimizin payı büyük. Acentelerimiz sektörün yapıtaşı. Bu sebeple acentelerimizin her zaman yanındayız. Haklarını korumaya, gözetmeye ve dikkate almaya devam edeceğiz” dedi.
# Kocaeli Ticaret Odası, Necmi Bulut

03 Haz 2021 - 10:29 - Ekonomi

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