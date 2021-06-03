Kaçak midye teknesine polis baskını

Alınan bilgiye göre Körfez Hereke mevkiinde bulunan bir çimento fabrikasına ait limanda şüpheli bir tekne olduğunu fark eden yetkililer, hemen durumu Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Deniz Polisi ve Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu iskele altında 7 metre uzunluğunda üzerinde Adem Reis 1 yazılı ruhsatsız midyeci teknesi ve yasak avlanmada kullanılan 150 boş midye çuvalı, hava kompresörü ve tankı, yaklaşık 30 metre hava hortumu, 2 takım palet, 2 dalgıç elbisesi, 2 kürek ve 1 midye kazıma raspası ele geçirildi. Ayrıca olayla ilgili kaçak olarak midye avlarken yakalanan V.Ö. gözaltına alındı.