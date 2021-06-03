İzmit Belediyesi vatandaşlara süt dağıttı

İzmit Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Günü’ne özel çocukların süt tüketimini arttırmak amacıyla Kardeş Eller bankası üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu teyit edilmiş olan ailelere ve Belsa Plaza B Blok Hizmet Binası önünde vatandaşlara süt dağıtımı gerçekleştirdi. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için vazgeçilmez temel gıdalardan olan süt için özellikle çocuklarda farkındalık oluşturmak adına toplamda bin litre süt dağıtıldı.
MUHTAR ÇELİK’TEN TEŞEKKÜR
Karabaş Mahalle Muhtarı Arif Çelik, süt dağıtımında ekiplere yardımcı olarak mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sütleri teslim aldı. Muhtar Çelik, “Gerçekten İzmit Belediyesi çalışıyor. Çalışan herkese emekleri dolayısıyla mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.