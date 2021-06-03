2 çocuk babası koronaya yenildi

İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden makine teknikeri Hidayet Diler (80) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hidayet Dilaver’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.