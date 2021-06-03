Kart kopyalama çetesine operasyon: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şahısların banka hesaplarından kendilerinden habersiz olarak para çekilmesi olayları ile ilgili olarak yapılan şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Kocaeli’de özel ve kamu bankalarına ait ATM cihazlarına farklı tarihlerde çok sayıda kopyalama aparatı yerleştiren ve kopyaladıkları kartlardan değişik miktarlarda paralar çekerek vatandaşı mağdur eden 5 kişilik bir grup tespit edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kullandıkları sistemle yaklaşık 500 bin TL civarında haksız kazanç gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere İstanbul’da operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltın alınırken çok sayıda suç unsuru dijital materyal, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca dijital materyallerde yapılan incelemelerde yüzlerce vatandaşa ait kart bilgisi, şifre, son kullanma tarihi gibi bilgiler olduğu görüldü. İşlemleri tamamlanan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.