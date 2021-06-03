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03 Haz 2021 - 14:53- Asayiş G: 03 Haz 2021 - 14:56

Kart kopyalama çetesine operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından banka ATM’lerine taktıkları cihazlar ile banka kartlarını kopyalayarak vatandaşların hesabını boşaltan ve bu yöntemle yaklaşık 500 bin TL civarında haksız kazanç elde eden 5 kişilik çete düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şahısların banka hesaplarından kendilerinden habersiz olarak para çekilmesi olayları ile ilgili olarak yapılan şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Kocaeli’de özel ve kamu bankalarına ait ATM cihazlarına farklı tarihlerde çok sayıda kopyalama aparatı yerleştiren ve kopyaladıkları kartlardan değişik miktarlarda paralar çekerek vatandaşı mağdur eden 5 kişilik bir grup tespit edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kullandıkları sistemle yaklaşık 500 bin TL civarında haksız kazanç gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere İstanbul’da operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltın alınırken çok sayıda suç unsuru dijital materyal, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca dijital materyallerde yapılan incelemelerde yüzlerce vatandaşa  ait kart bilgisi, şifre, son kullanma tarihi gibi bilgiler olduğu görüldü. İşlemleri tamamlanan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# Kocaeli Emniyet Müdürlüğü

03 Haz 2021 - 14:53 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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