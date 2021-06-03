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03 Haz 2021 - 14:57- Yaşam G: 03 Haz 2021 - 15:00

Davet Geceleri İçin Abiye Seçiminde Dikkat Etmeniz Gerekenler

İş yemeği, doğum günü kutlaması, söz – nişan töreni, yıldönümü gibi özel bir geceye mi davetlisiniz? Peki, gece elbisenizi seçerken nelere dikkat etme...
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İş yemeği, doğum günü kutlaması, söz – nişan töreni, yıldönümü gibi özel bir geceye mi davetlisiniz? Peki, gece elbisenizi seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Hadi, şimdi davet gecelerinde tarzınızı yansıtacak şık abiye elbise seçiminde dikkat etmeniz gereken ipuçlarına göz atalım!

Doğru Abiye Elbise Seçimi

Gece daveti boyunca şıklığınızı ortaya koyacak abiye elbise seçenekleri arasından, doğru elbise modelini ve doğru tasarımı seçmek oldukça önemli. Tercihinizde zevkiniz ve tarzınızın yanı sıra vücut tipinizi ve ten renginizi de göz önünde bulundurarak tercih yapmalısınız. Tercih ettiğiniz modeller, vücudunuz ile bir bütünlük oluşturacak modeller olmalı. Çeşit çeşit abiye modeli olmasına rağmen; kısa gece elbiseleri, uzun gece elbiseleri, midi boy gece elbiseleri ya da balık model gece elbiseleri gibi en çok tercih edilen gece elbisesi modelleri arasından sizin için en uygun elbise modelini  tercih edebilirsiniz. Balık model gece elbiseleri, özellikle kum saati vücut tipine sahip kadınlar için doğru gece kıyafeti modellerinden biriyken; uzun gece elbiseleri ve kısa gece elbiseleri için belli bir vücut tipi belirtmek oldukça zor. Minyon kadınlar için ideal seçeneklerden biri olan midi boy gece elbiseleri ise daha çok zayıf bacaklı kadınlar için uygun elbise modelidir. Renk seçiminde ise ten renginizi göz önünde bulundurarak yeşil gece elbiseleri, kırmızı nişan elbiseleri, mavi gece elbisesi, siyah gece elbisesi modelleri, beyaz gece elbiseleri gibi klasikleşmiş renklerin yanı sıra pembe, bej, krem, kırık beyaz, lila, mürdüm, sarı, pastel ve metalik tonlarda da gece elbisesi tercih edebilirsiniz.

Seçtiğiniz Ayakkabı ve Çanta Elbisenizin Tamamlayıcısı Olmalı!

Katılacağınız gece için zevkinize uyan abiyeyi seçtiniz ve hazırsınız. Şimdi sıra geldi ayakkabı ve çanta seçimine! Abiye elbisenizin tamamlayıcısı olan ayakkabı ve çanta, elbise ile uyumlu tercih edildiğinde şık ve etkileyici bir görünüm sağlar. Fakat ayakkabı ve çanta seçimi ikinci plana atılıp özensiz yapılırsa çok da istenmeyen bir görünüm ortaya çıkmasına yol açar. Ayakkabı seçiminde bulunurken; topuk boyuna, burun modeline ve ayakkabının kaplaması konusunda özenli davranmalısınız. Ayrıca tercih ettiğiniz ayakkabının rahat olması da oldukça önemlidir. Seçtiğiniz çanta ve ayakkabının renginin elbisenin renginde ya da elbisenin rengi ile kontrast oluşturacak renklerde olması, tercih ettiğiniz elbiseniz ile bütünlük içerisinde görünmenizi sağlar.

Aksesuar Seçimine Dikkat!

Katılım göstereceğiniz davet gecelerinde elbise, çanta ve ayakkabı seçimi kadar özenli davranılması gereken bir nokta daha var; aksesuar seçimi. Tercih ettiğiniz abiye elbiseye aksesuar seçiminde bulunmak sizin daha etkileyici görünmenizi sağlayacaktır. Sade, düz bir abiye seçtiyseniz; seçtiğiniz takılar ile gece elbisesi kombininize hareket katabilirsiniz. Elbiseniz hareketli bir yapıdaysa çok fazla takı ve aksesuar tercih etmek; sizin karmaşık bir görüntüye sahip olmanıza yol açar. Hareketli abiye elbiseye hareket katmak kaotik bir görünüm yaratabilir!

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03 Haz 2021 - 14:57 - Yaşam

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