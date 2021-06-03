Kocaeli buz çıtayı yükseltti

Ülkemizde ve Dünya’da yaşanan pandemi, her alanda olduğu gibi, buz pateni dünyasında da birçok olumsuz etkilere yol açtı. Yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve ilimizin başarılı kulüplerinden biri olan Kocaeli Buz Sporları Kulübü geride bıraktığımız sezonda pek çok madalya ve derecelere imza attı.
DAMLA’DAN ALTIN
Sezon boyunca kazanılan başarılara ek olarak, Türkiye şampiyonası yarışlarında Junior Fkadınlar kategorisinde, Damla Abdurrezzak altın madalya ile Türkiye şampiyonu, Junior F erkeler kategorisinde Kuzey Okan gümüş madalya ile Türkiye ikinciliği, Junior G Erkekler kategorisinde ise Ömer Demirkol bronz madalya ile Türkiye üçüncülüğünüelde etti.
7 HAZİRAN ÇALIŞMALARA BAŞLIYORLAR
Son 3 yıldır partner olan ve antrenmanlarını birlikte yapan Damla ve Kuzey’in başarısının altında yatan husus da ikilinin yakın arkadaşlığı olarak değerlendiriliyor. İlimizden olimpiyat sporcuları çıkartma ve milli takım forması giyme hedeflerine her geçen gün daha da yaklaşan Kocaeli Buz Sporları Kulübü yeni sezon çalışmalarına 7 Haziran’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.