Ellibeş'ten Cumhurbaşkanlığı  Kupası’na tam destek

Kocaeli'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası Atlı Engel Atlama Yarışmaları spor faaliyeti kapsamında PR komite başkanı Bilal Savdert, Doğatürk TV imtiyaz sahibi Ferhat Tosun ve Omecal Dış Ticaret A.Ş yönetim kurulu başkanı Güray Avlar, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'i makamında ziyaret etti

İLK KEZ ANKARA DIŞINDA YAPILIYOR…

Yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Kupası için Ellibeş'e bilgi vererek, neler yapılacağını ve bu organizasyona ev sahipliği yapılacağını anlattı. İlk defa Ankara dışında Kocaeli'de gerçekleşen Cumhur Başkanlığı Kupası ilimizde heyecanla karşılandı. Organizasyona Mehmet Ellibeş tam destek vereceğini ve organizasyonun ilimizde en iyi şekilde yapılması için ne gerekliyse yapılacağının sözünü verdi.

CUMHURBAŞKANIMIZ KATILACAK

PR komite başkanı Bilal Savdert “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin katılacağı bu organizasyonun ilk defa Ankara dışında Kocaeli'de yapılacağı için heyecanlıyız. Kentimiz gerçekten spor şehri ve bu tür büyük spor organizasyonlarının kentimizde yapılması bizleri mutlu ediyor. Bu bağlamda organizasyonun en iyi geçmesi için gerek sayın Valimiz gerek Büyükşehir belediye başkanımız gerekse AKP Kocaeli İl başkanımız desteklerini esirgemediler. Bizler gerekli hazırlıkları tamamlayarak bu organizasyonu hayırlısıyla bitireceğiz” dedi.

GEREKLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTIK

Savdert daha sonra şunları söyledi: “Bugün AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş'i ziyarette bulunarak gerekli bilgileri kendisiyle paylaştık. Eksik olmasın gerekli desteği vereceğinin sözünü aldık. Spor kenti olan şehrimize hayırlı olsun diyorum. Basın ve reklam konusunda bizlerle olan Doğatürk TV gerekli tüm bilgileri kamuoyuna duyurarak bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu bağlamda Doğatürk Tv imtiyaz sahibi Ferhat Tosun beye ve ekibine de teşekkür ederim. İlimizde yapılacak olan bu spor organizasyonunu diğer illerde gerekli çalışmaları yapan kadim dostum ve ortağım Omecal Dış Ticaret A.Ş yönetim kurulu başkanı Güray Avlar beye de teşekkür ederim” dedi.