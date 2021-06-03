175 bin Euro’luk kazık son anda önlendi

1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un kapılarını menajerler aşındırmaya başladı. Başkan Engin Koyun ve transfer komitesini ağına düşürmek isteyen kimi menajerler kulübü borç batağına sürüklemeye çalışıyor. Gine Milli Takımı forması giyen Abdolaye Cisse ile temasa geçen yeşil siyahlılar kazık yemekten son anda kurtuldu.

EN FAZLA 100 BİN EURO

Cisse için devreye giren ve sürekli Kocaelispor’un etrafında dolaşan bir menajerCisse için kulüpten 275 Euro para istedi. Ancak yapılan araştırmada bu futbolcunun son takımında haftalık 7.500 Euro aldığı ve yıllık kazancının en fazla 90 bin Euro olduğu öğrenildi. Kocaelispor tarafı Cisse için en az fazla 100 Euro vereceğini belirtti.

CONTE’YE NİYET, CISSE’YE KISMET

Futbolcunun düşünmek için zaman istediği belirtildi. Kocaelispor tarafı Türkiye ile Gine arasında oynanan hazırlık maçında sağ kanat oyuncusu İbrahima Conte’yi izledi ancak Cisse’nin mücadelesi ve oyunu daha çok beğenildiği için bu futbolcu ile temasa geçme kararı alındığı ifade edildi.