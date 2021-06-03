175 bin Euro’luk kazık son anda önlendi

1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un kapılarını menajerler aşındırmaya başladı. Başkan Engin Koyun ve transfer komitesini ağına düşürmek isteyen kimi menajerler kulübü borç batağına sürüklemeye çalışıyor. Gine Milli Takımı forması giyen Abdolaye Cisse ile temasa geçen yeşil siyahlılar kazık yemekten son anda kurtuldu.
EN FAZLA 100 BİN EURO
Cisse için devreye giren ve sürekli Kocaelispor’un etrafında dolaşan bir menajerCisse için kulüpten 275 Euro para istedi. Ancak yapılan araştırmada bu futbolcunun son takımında haftalık 7.500 Euro aldığı ve yıllık kazancının en fazla 90 bin Euro olduğu öğrenildi. Kocaelispor tarafı Cisse için en az fazla 100 Euro vereceğini belirtti.
CONTE’YE NİYET, CISSE’YE KISMET
Futbolcunun düşünmek için zaman istediği belirtildi. Kocaelispor tarafı Türkiye ile Gine arasında oynanan hazırlık maçında sağ kanat oyuncusu İbrahima Conte’yi izledi ancak Cisse’nin mücadelesi ve oyunu daha çok beğenildiği için bu futbolcu ile temasa geçme kararı alındığı ifade edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.