Yılmaz’dan çifte şampiyonluk

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından Yılmaz Özeren bu sezon iki şampiyonluk birden yaşadı. Yeşil siyahlı kulübün devre arası transferlerinden olan Yılmaz, Altay’dan Kocaelispor’a geldi. Altay, 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu’yu son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve adını Süper Lig’e yazdırdı. Kocaelispor ise 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor’u 4-0 devirerek 1. Lig’e yükseldi. Böylece Yılmaz’ın bu sezon forma giydiği iki takım da şampiyonluk yaşadı.