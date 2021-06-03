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03 Haz 2021 - 19:00- Spor G: 03 Haz 2021 - 20:13

İşte Kocaelispor’un transfer bombaları

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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1.Lig’e yükselen şampiyon Kocaelispor’da iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Bombalar bir bir patlayacak

HESAPLI AMA KALİTELİ İSİMLER…

Haziran ayı içinde kadrosunu kurmayı ve sezon öncesi çalışmalarına başlamayı düşünen yeşil siyahlılar, ayağına yorganına göre uzatmaya gayret ediyor. Özellikle yabancılar el yakarken, iç ve dış transferi en az hata ile tamamlamanın planları yapılıyor. TFF yaptığı açıklama ile 1. Lig’de bu sezon 5+3 yabancı kuralı getirdi. Bu rakam son yıl 5+5’ti. İşte isimler…

HAMİDOU TRAORE:

Malili ön libero24 yaşında. Son olarak Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da oynadı. 23 lig 3 de kupa maçında 1 gol attı, 2 de asist yaptı. Mustafa Reşit Akçay’ın gözdelerinden iri olmaya aday.

ABDOULAYE CİSSE:

Gineli ön libero 25 yaşında. Son olarak Sırbistan Süper Ligi takımlarından Novi Pazar’da oynadı ve sezonu 30 maç ile tamamladı. Cisse, tempolu ve etkili futboluyla, her zaman listelerde ilk sıralarda yer alıyor.

MARTİN SKRTEL:

Slovak stoper 36 yaşında. Başakşehir forması ile bu sezon 10 lig, 5 de Şampiyonlar Ligi maçında oynadı, 1 asist yaptı. Deneyimli savunmacı Fenerbahçe ve Liverpool gibi takımların da formasını terletti.

IBRAHİMA CONTE:

1991 doğumlu Gineli kanat forvet, zaman zaman 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Gine Milli takımı ile 46 maça çıktı, 3 gol attı. Sezonu Bulgaristan 1. Lig takımlarından Beroe’de geçirdi ve 18 lig maçında 3 gol attı.

GÖKHAN SAZDAĞI:

27 yaşında. Kanat forvet bu sezon Boluspor forması ile 26 lig, 1 de kupa maçında 6 gol attı. Futbolcuyu özellikle Rıza Çalımbay ve Sivasspor çok istiyor. O da önemli isimler arasında yer alıyor.

GABRİEL OBERTAN:

32 yaşında. Ofansif orta saha… Son olarak Erzurumspor’da forma giydi. Geçen sezon Doğu ekibinde 28 lig, 1 de kupa maçında oynadı, 4 gol attı, 2 de asist yaptı. Erzurum küme düştü ama takımın en iyilerinden biri oydu.

OLTAN KARAKULLUKÇU:

1991 doğumlu. Santrfor. 1.88 boyunda. Geride bıraktığımız sezon Erzurumspor forması ile 18 lig, 3 de kupa maçına çıktı, 5 gol attı, 2 de asist yaptı. Tamı küme düştü ama o öne çıkan isimlerden biriydi.

CANER HÜSEYİN BAĞ:

1990 doğumlu. Süper Lig’e çıkan Giresunspor forması ile geride bıraktığımız sezon 33 lig maçında 2 gol attı, 3 de asist yaptı. Çok istikrarlı bir futbolcu olan Caner son 5 sezondur 34 maç ortalama ile sezonu geçiriyor.

CANER ARICI:

35 yaşındaki sağ bek sezonu Samsunspor’da geçirdi. Kırmızı beyazlı forma ile 16 maçta 1 asist yaptı. Takımın öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkat çekti ve listelere girmeyi başardı.

ERKAM REŞMEN:

32 yaşında. Son olarak Samsunspor forması ile 26 maça çıktı. Erkam 3 Süper Lig, 182 1. Lig ve 114 kez de 2. Lig’de forma giydi. Tam bir tecrübe abidesi gibi ve takımı sırtlayacak gözüküyor.

SAMET AKAYDIN:

Trabzonlu stoper 27 yaşında. 1.90 boyunda. 2 sezon önce Keçiörengücü forması ile 33 maçta 3 gol attı. Bu sezonun devre arasında Adana Demirspor’a transfer oldu, 16 kez Keçiören, 6 kez de Demir’in formasını terletti.

OKAN ALKAN:

29 yaşındaki Mardinli sağ bek Adana Demirpor ile şampiyonluk yaşadı. Geride bıraktığımız sezon 20 lig, 3 de kupa maçında 1 gol, 3 de asist yaptı. Listelerde ön sıralarda yer alıyor ve gündemde bulunuyor.

Engin Koyun: Transfer konusunda çok hassasız

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun transfer konusunda çok hassas bir yol izlediklerini, ne yapacaklarının fazlası ile farkında olduklarını belirtti. Koyun “Gerek bizim gerekse de hocamızın istekleri doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki her futbolcunun menajeri var. Camiamız içini rahat tutsun. Hiç bir menajer bizim isteklerimiz dışında hareket ettiğinde bizden geçemez. O yüzden bütçemizi, ne yapacağımızı ve kime ne kadar vereceğimizi iyi biliyoruz” dedi.

# Kocaelispor, Mustafa Reşit Akçay

03 Haz 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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