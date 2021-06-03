Şampiyonluk tişörtleri 40 lira

Kocaelispor’un Sakaryaspor’u 4-0 mağlup etmesinin ardından tüm takım özel olarak hazırlanan şampiyonluk tişörtü giymişti. Dikkat çeken bu tişörtler Belsa Plaza ikinci katta yer alan ve Kocaelispor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı taraftar mağazasında satışa sunuldu.