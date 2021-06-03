‘Her şey hesabına-kitabına göre yapıldı, muhasebenize bakın !’

Kocaelisporlu eski yönetici ve başkanlar ‘Pislik temizliyoruz, mahkemeye gideceğiz’ diyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un suçlamalarına sert yanıt verdi:

MAHKEMEDEN BİR SONUÇ ÇIKMAZ

Engin Koyun’un, 1.5 milyon dolarlık çekle ilgili yaptığı suçlamalar ve olayı mahkemeye taşıyacağını açıklaması, gündeme bomba gibi düştü. Eski başkanlardan sonra yöneticiler de görüş belirtirken “Muhasebe kayıtları ortada. Engin bey açıp baksın. Zamanında alınan o çekle kayıtlı futbolcu ve kredi borçları kapatılmaya çalışıldı ama yetmedi. Mahkemeyle falan bir sonuç çıkmaz. Parayı kesen bizzat TFF’dir” dedi.

ÖZER BİLGİ VERDİ

Kocaelispor’un kuruluşunda da yer alan eski yöneticisi Bülent Özer, konuyla ilgili sorduğumuz soruları yanıtlarken “Bu olaya çok girmek istemiyorum. Bu arkadaşı tanımam, etmem. Bu iddia boştur. Bizim zamanımızdaki muhasebe kayıtları, açık ve nettir. Bu açıklamayı yapmadan önce, gidip bu kayıtlara bakmalıydılar. Orada her şey yazıyor, mahkemeden hiç bir sonuç çıkmaz, daha çok kulüp yara alır” dedi.