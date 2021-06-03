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03 Haz 2021 - 20:45- Gündem G: 03 Haz 2021 - 21:02

Nevzat Doğan döneminde anıt ve heykellere 4 milyon 330 bin TL harcandı

İzmit Belediyesi Meclisi’nde sık sık gündeme gelen ve her defasında tartışmalara neden olan İzmit Belediyesi Önceki Dönem Başkanı Nevzat Doğan döneminde yaptırılan heykel ve parklara toplamda 4 milyon 330 bin 864 lira harcandığı öğrenildi

Özgün Erbulan
Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediye meclislerinde sık sık gündeme gelen heykel ve anıt tartışmaları sürüyor. İzmit Belediyesi Önceki Dönem Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde yaptırılan heykel ve anıtlar Başkan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından gündeme getirilirken AKP’li Meclis Üyeleri ise bu duruma tepki gösteriyor.

BÜTÜN İHALELER DOĞRUDAN TEMİN İLE

Heykel ve anıt tartışmaları devam ederken İzmit Belediyesi’nden elde edilen bilgiler kapsamında 2012-2017 yılları arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün anıt ve heykellere harcadığı para KDV dahil 2 milyon 459 bin 384 lira 16 kuruş olarak tespit edilirken, 2010-2017 yılları arasında Etüt Proje Müdürlüğü’nün harcağı para ise KDV dahil 1 milyon 871 bin 480 TL olarak belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda önceki dönemde anıt ve heykel yapımına toplamda 4 milyon 330 bin 864 lira 16 kuruş harcandı.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2012- İnci Heykel Mermercilik şirketi tarafından Yahya Kaptan Heykeli KDV dahil 47 bin 908 TL’ye yapıldı. 

2013- İnci Heykel Mermercilik şirketi tarafından Tepeköy’de Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı KDV dahil 50 bin 931 lira 16 kuruşa yapıldı. 

2013- Gedik Mermer Atölyesi şirketi tarafından Fevziye Parkı’na Milli Kimlik ve Direniş Anıtı KDV dahil 17 bin 110 TL’ye yapıldı. 

2013- İnci Heykel Mermercilik şirketi tarafından Yahyakaptan’da bulunan Kınalı Asker Parkı’na Atatürk, muhafızı ve emir subayıyla birlikte 3’lü grup heykel, mermi taşır pozisyonda Seyit Onbaşı heykeli ve şehit olmuş kınalı asker yanında babasından gelen mektubu okuyan komutanı ikili heykel KDV dahil 542 bin 800 TL’ye yapıldı. 

2014- İnci Heykel Mermercilik şirketi tarafından BELSA Plaza yanında bulunan Kore ve Kıbrıs Şehitleri anıtı KDV dahil 49 bin 560 TL’ye yapıldı. 

2014- İnci Heykel Mermercilik şirketi tarafından Yenişehir’de bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Görev Şehitleri Anıtı KDV dahil 47 bin 200 TL’ye yapıldı. 

2015- Çolakoğlu Mermer şirketi tarafından Yenişehir Mahallesi Meydanı Hocalı Şehitler Anıtı KDV dahil 23 bin 600 TL’ye yapıldı. 

2015- Umut Mermer Granit şirketi tarafından Fevziye Parkı içerisinde bulunan Çerkes Sürgünü Anıtı KDV dahil 13 bin 570 TL’ye yapıldı.

2015- Kuzey Rüzgarı isimli şirket tarafından Cephanelik’te bulunan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi için Kara Fatma Anıtı KDV dahil 8 bin 850 TL’ye yapıldı.

2015- Şencan Copy Bilgisayar şirketi tarafından Cephanelik’e Kara Fatma Anıtı ve Atatürk Büstü harf yapımı KDV dahil 6 bin 195 TL’ye yapıldı.

2017- Artil Endüstriyel ve Sanatsal Çözümler şirketi tarafından Kayseri Develi Belediyesi Dev Ali Türbesi yanı Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı Sanat Çalışmaları alımı işi için KDV dahil 610 bin 60 TL harcandı.

2017- Recep Anıklı-Plastik Sanatlar isimli şirket tarafından Orhan Mahallesi’nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı Sanat Çalışmaları alımı kapsamında duvar kaplamaları, demokrasi anıtı, Ayyıldız anıtı, şehit güvenlik güçleri anıtı, toplam 15 adet heykel, büyük bilgilendirme levhası ile 5 adet küçük bilgilendirme levhası için KDV dahil 900 bin TL harcandı.

2018- Artil Endüstriyel ve Sanatsal Çözümler şirketi tarafından 1071 Malazgirt Parkı aha Kalkmış At Üzerinde Alparslan Heykeli işi için KDV dahil 141 bin 600 TL harcandı.

Yapılan işlerin ihaleleri 22-d kapsamında doğrudan temin ile gerçekleştirildi.

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2010- Baltaş Mimarlık Şirketi tarafından yapılan Kozluk’ta Pişmaniye Heykeli Alımı ve montajı işi için KDV dahil 35 bin 400 TL ödendi.

2016- Nisan Sanatsal Üretim Şirketi tarafından Akçakoca’da yapılan Kuruluş Yolculuğu Sanat Çalışmaları işi kapsamında baskı, rölyefi, baskıları vb. işler için KDV dahil 885 bin TL ödendi.

2016- Nisan Sanatsal Üretim Şirketi tarafından Akçakoca’da yapılan Akçakoca Bey heykeli işi için KDV dahil 141 bin 600 TL ödendi.

2016- Nisan Sanatsal Üretim Şirketi tarafından Cumhuriyet Parkı’na yapılan15 Temmuz Şehitler Anıtı için KDV dahil 519 bin 200 TL ödendi.

2016- Enon Bilim Teknoloji Şirketi tarafından Kuruçeşme Fatih’e yapılan Erol Olçak Anıt yapım işi için KDV dahil 62 bin 245 TL ödendi.

2016- Tekbat Yapı İnşaat şirketi tarafından yapılan Akçakoca Bey Heykeli kaide yapım işi için KDV dahil 9 bin 735 TL ödendi.

2017- Nisan Sanatsal Üretim Şirketi tarafından Cumhuriyet Parkı’na yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Anıtı kaide yapım işi için KDV dahil 18 bin 290 TL ödendi.

2017- Artil Endüstriyel Şirketi tarafından Mardin Kızıltepe ilçesine Yükselen Ay Yıldızlı Anıt alımı işi için KDV dahil 200 bin 10 TL ödendi.

Yapılan işlerin ihaleleri 22-d kapsamında doğrudan temin ile gerçekleştirildi.

# AKP, proje, Kadın, İzmit belediyesi, Cumhuriyet Parkı, Belsa Plaza

03 Haz 2021 - 20:45 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Özgün Erbulan

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