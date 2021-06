Beyaz et kırmızı et ile yarışıyor

Artan yem maliyetlerinin ardından beyaz et fiyatları kırmızı et fiyatlarıyla yarışa geçti. Tüketici tavuk almakta bile zorlanırken kasaplar da fiyatlardan şikayetçi oldu. Gazetemize konuşan Kasapçılar, “Beyaz et fiyatları artık kırmızı et fiyatlarıyla yarışıyor” ifadeleri kullanıldı.

“FİRMALARIN FIRSATÇILIĞI”

Burhan DEMİR (ŞÖLEN ET PAZARI)

Fiyatlara yüzde 30 zam geldi. Beyaz et fiyatları şuan kırmızı etle yarışıyor. Müşteriler de şikayetçi biz de. Şu anda yaz ayı normalde ızgaralık sezonu ama yasaklardan dolayı zaten ona da talep olmuyor. Ülkemizde hayvan kıtlığı yok, kesim miktarını düşürüyorlar. Kümese az hayvan koyuyorlar fiyatlarda artıyor.

“TAVUĞUN KANADI 51 LİRA OLDU”

Ahmet ZÜNGÜLLÜ (LÜKS KASAP)

Genel anlamda et fiyatları çok yükseldi. Ramazan ayının sonuna kadar 58 lira olan kıyma Ramazan’ın bitiminden bu yana 70 lira oldu. Türkiye’de hayvan yeterli seviyede olmasına rağmen her gün fiyatı değişiyor. Tavuğun kanadı 51 lira oldu. Sabahtan çektiğimiz tavuğun fiyatıyla öğleden sonra çektiğimiz tavuğun fiyatında 1 lira fark oluyor. Tavuğun bize karı çok düşük.

“HEPSİNE ZAM GELDİ”

Halis ECDEROĞLU (HALİS TAVUKÇU)

Doların artmasıyla hammadde bu durumdan çok etkilendi. Normalde fiyatlar bu kadar artmıyordu. Genel anlamda et fiyatlarının zammı aldı başını gitti. Hepsine zam geldi. Göğüs ve kanat fiyatları yarışıyor. Vatandaş bu durumdan hiç memnun değil.

“KIRMIZI ETLE YARIŞIYOR”

Hasan AYAZ (HAS TAVUK):

Garibanın yediği bir tavuk vardı artık o da kalmadı. Genel anlama beyaz et fiyatları kırmızı et fiyatlarına yaklaştı diyebiliriz. Özellikle kanat fiyatları 50 TL’yi buldu. Bizde memnun değiliz müşteri de değil.

“YÜZDE 30 ZAM GELDİ”

Rıfat SANCAR (NİGİLER KASAP)

Et fiyatlarında artış var müşteri eskisi gibi et yiyemiyor. Yarım kilodan fazla et alan çok az. Sürekli müşterilerimiz var eskiden haftada üç gün alıyorsa şimdi bir gün almaya başladı insanlar.

BEYAZ ETİN FİYATI ŞU ŞEKİLDE

Kanat 30 TL’den 50 TL oldu

Tavuk Bonfile 25 TL’den 50 TL oldu

Sarma But 22 TL’den 30 TL oldu

Baget 15 TL’den 27 TL oldu

Çıtır 25 TL’den 33 TL oldu

Bütün Tavuk 13 TL’den 20 TL oldu.