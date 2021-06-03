Güncel vaka sayıları açıklandı! Vefat sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 222 bin 847 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788’e ulaştı.

6 BİN 602 YENİ VAKA

Semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299’a çıktı. Can kaybı da 114 artarak 47 bin 882’ye yükseldi.

1219 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 8 bin 540 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, ağır hasta sayısı da bin 219 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Haziran verilerine göre, 224 bin 150 test yapılırken semptom gösteren 586 hastayla birlikte 7 bin 181 yeni vaka tespit edilmişti. 112 kişi hayatını kaybederken 7 bin 372 kişi de sağlığına kavuşmuştu.