Isıtıcıdan termosa kadar ne bulduysa çaldılar

Olay, 29 Mayıs Cumartesi günü Başiskele'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler A.E., A.C. ve S.S., bir iş yerinden bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, cep telefonu, projeksiyon cihazı, ısıtıcı ve çelik termostan oluşan toplamda 15 bin TL değerinde elektronik malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri Başiskele ilçesinde gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında A.E'nin 17, A.C'nin 11, S.S'nin ise 14 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.