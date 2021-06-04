Final maçından 18 bin lira ceza geldi

Kocaelispor, 4-0 kazandığı Sakaryaspor finalinin ardından PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul Kocaelispor’a mensuplarının neden olduğu saha olayları ve maske takmamaları nedeniyle toplam 18 bin lira para cezası, flaş röportajlara ve basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı da ihtar aldı. Sakarya ekibi de mensuplarının neden olduğu saha olayları ve maske takmamaları nedeniyle, Kocaelispor gibi toplam 18 bin lira para cezası aldı.