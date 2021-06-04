Tarhan : Yerli üretimi koruyucu tedbirler alınmalıdır

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, sac ve kereste gibi ürünler başta olmak üzere, hammaddelerin yüksek fiyatlarla ihraç edilmesinin, başta mobilya ve bazı makine sektörlerinin hammadde sorunu yaşamasına neden olduğunu söyledi.

2019 yılında bir metreküp kerestenin 400 Dolar olduğunu belirten Tarhan, bugün aynı miktarda kerestenin 1453 Dolardan alınabildiğini, 1 libre bakırın yaklaşık 3 dolardan, yaklaşık 4,5 dolara çıktığını ve yine aynı şekilde 1 ton demir cevherinin fiyatının 92 Dolardan 206 dolara yükseldiğine dikkat çekti.

Tarhan, kısa vadede çelik tüketiminin en yüksek sezonunda olduğunu, imalathanelerin yüksek kar desteğiyle aktif olarak üretim yaptığını ve bunun da hammadde fiyatlarını desteklediğini belirterek ton başına 254 Dolar bandında işlem gören çelik nedeniyle üreticinin ihracata yöneldiğini bunun da yurtiçi üreticiyi ve dolayısıyla yurtiçi üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Tarhan, “Üretici ihtiyacını yurtiçinden karşılayamadığında ithalat yapması gerekiyor. Ancak bu durumda da dövizde yaşanan sürekli değer artışı ithalat önünde bir engel oluşturuyor. Hammadde temin edemeyen üretici de bu nedenle imalatı durduruyor. Ülkemizi ayakta tutacak en önemli sektörlerden biri üretim sektörümüz. Bu gidişe bir dur demek ve ülkemizin üretimini ayakta tutabilmek için çelik sektörünün kapasite artırımına yönelik çalışmaların teşvik edilmesi önem taşıyor. Çünkü iç pazarın hammadde ihtiyacını önceliklendirmek gerekiyor. Acilen yerli üretimi koruyucu tedbirler alınmalıdır.” dedi.