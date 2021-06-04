Kartepe Maşukiye'de 3+1 110 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Maşukiye Mah. 261 Ada, 2 Parsel, zemin+1 kat 5 noluBağımsız Bölüm(eski adı 2671 parsel)

Taşınmaza ;Maşukiye merkezde yer alan Eski belediye binası önündeki kavşaktan güney yönde yer alan Kartepe kayak merkezine doğru devam eden LeylaATAKAN Caddesinde 1 km. Kadar ilerlenip sağ kol yönümüzde kalanbakkal yaşar yanından batı yönde devam eden 7 Haziran Caddesine geçilir. 7 Haziran Caddesinde 600 m. Kadar ilerlenip sol kol yönümüzde U dönüşü yapılarak Huş Sokağına geçilerek ulaşılır.

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