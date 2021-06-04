Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilana belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca akademik personeller alınacak.

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