Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Haz 2021 - 09:59- Gündem G: 04 Haz 2021 - 10:02

Vatandaş sosyal medyadan istedi, Büyükakın yerine getirdi

Başkan Büyükakın, kendisine sosyal medyadan ulaşarak, Dilovası Tepecik Mahallesi’nde bir hayırseverin yaptırdığı çeşmenin onarılmasını isteyen vatandaşın talebini yerine getirdi.
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yapımını tamamladığı çok sayıda çeşmeyi vatandaşların hizmetine sunarken, zamanla yıpranan çeşmelerin onarımını da gerçekleştirerek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Vatandaşların sosyal medya üzerinden de şikayet ve çözüm önerilerini alan, taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, interaktif belediyecilik örneği sergiliyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A SOSYAL MEDYADAN ULAŞTI

Gebze ilçesinde yaşayan Nedim Kasım’ın, 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi oğlu Hakkı Serkan Kasım’ın anısına yaptırdığı çeşmenin zamanla bakımsızlıktan yıprandığını gören bir vatandaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesabından ulaşarak, durumu bildirdi. Başkan Büyükakın, duyarlı vatandaşın Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki çeşmenin tamir edilmesi yönündeki talebi üzerine, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na, gereğinin yapılması konusunda talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince keşfi yapılan çeşmenin, kısa sürede çatısı ve fayansları yenilenerek, boyası tamamlandı. Onarılarak güzel bir görünüme kavuşturulan çeşme, vatandaşların hizmetine yeniden sunuldu.

“DEPREMDE VEFAT EDEN OĞLUM İÇİN YAPTIRDIK”

Nedim Kasım, zamanla yıpranan çeşmenin onarımının yapılarak yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.1999 Marmara Depremi’nde Gölcük Değirmendere’deki evlerinin yıkıldığını, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği son sınıf öğrencisi 22 yaşında oğlu Serkan’ın enkaz altında kalarak vefat ettiğini belirten Kasım, “Oğlumun adına bir hayır yapalım dedik. Babam Mehmet Kasım’ın zamanından dağdaki suyu borularla aşağı taşımıştı. Biz de bu suyun indiği noktaya çeşmeyi yaptırdık. Gelen geçen içsin, oğlumun amel defteri kapanmasın istedik. Çeşmeden su içenler, ‘Allah razı olsun’ deseler, bizim için yeter.” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİZDEN ÖNCE DAVRANDI”

Çeşmenin zamanla yıprandığını, bazı art niyetli insanların da hor kullanarak zarar verdiğini ifade eden Kasım, şunları kaydetti: “Çeşmeyi onaracaktık ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden önce davrandı. Belediyemiz sağ olsun çeşmenin çatısını yeniledi, fayanslarını döşedi, boyasını aslına sadık kalarak yaptı. Bu Çeşme eski İstanbul - Ankara yolunun kenarında bulunuyor. İzmit’ten, çevre ilçelerden hatta İstanbul’dan insanlar gelerek bu çeşmeden su alıyorlar. Yazın özellikle çok kalabalık oluyor. İnsanlar bidonlarına su doldurmak için sıraya giriyor. Suyu çok tatlı, serinliği de yaz kış hep aynı. Maşallah bereketli su, yaz kış kesilmiyor.”

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Nedim Kasım, çeşmeden faydalanan vatandaşların duasından, sevabından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da nasipleneceğini belirterek, “Şahsım, ailem ve Tepecik Mahallesi halkı adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah, kendisinden razı olsun.” dedi. Nedim Kasım, daha sonra kardeşi Metin Kasım ile çeşmeden su dolduran vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar da çeşmenin suyunun çok güzel olduğunu belirterek, Kasım’a teşekkür etti, oğlu için Allah’tan rahmet diledi. Tepecik Mahalle Muhtarı Tacettin Güler ve vatandaşlar da her zaman mahallelerine destek veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doç. Dr. Tahir Büyükakın

04 Haz 2021 - 09:59 Kocaeli/ Gebze- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.270.160 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alıyor mask
Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alıyor
Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek mask
Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
Eğitim Sen: “Telafisi olmayan kayıplar” mask
Eğitim Sen: “Telafisi olmayan kayıplar”
Başkan Söğüt, “Kiraz bizim en önemli değerimiz” mask
Başkan Söğüt, “Kiraz bizim en önemli değerimiz”
Rumelili ve Balkanlılardan Atayurttan Anayurda Gönül köprüsü mask
Rumelili ve Balkanlılardan Atayurttan Anayurda Gönül köprüsü
Dilovası’nda üç aylık geçmişe dönük borçlar alınmayacak mask
Dilovası’nda üç aylık geçmişe dönük borçlar alınmayacak
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaelispor’un transfer bombaları mask
İşte Kocaelispor’un transfer bombaları
Memleket Partisi’ne Kocaeli’den bildik bir isim mask
Memleket Partisi’ne Kocaeli’den bildik bir isim
Gebze Mustafapaşa'da 3+1 105 m² daire icradan satılık mask
Gebze Mustafapaşa'da 3+1 105 m² daire icradan satılık
Kocaelispor'da 'pislik' krizi mask
Kocaelispor'da 'pislik' krizi
Kocaelispor’un efsanesi Süper Lig hedefi için umutlu konuştu mask
Kocaelispor’un efsanesi Süper Lig hedefi için umutlu konuştu
Sorumsuzlar İzmit Körfezi’ne ve dereye kan kusturdu mask
Sorumsuzlar İzmit Körfezi’ne ve dereye kan kusturdu

GALERİ

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ceza mask
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ceza
“TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakaladı” mask
“TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakaladı”
Eşini denetim noktasında bırakıp kaçtı! mask
Eşini denetim noktasında bırakıp kaçtı!
Engelli vatandaşı kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar mask
Engelli vatandaşı kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar
Tomruk yüklü tırda çıkan yangın korkuttu mask
Tomruk yüklü tırda çıkan yangın korkuttu
Bu hayvanları en kötü şartlarda ülkeye sokup satıyorlar mask
Bu hayvanları en kötü şartlarda ülkeye sokup satıyorlar
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL