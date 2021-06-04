Karamürsel Burak Mete’yi kaptı

BAL temsilcimiz Karamürselspor transferi sürdürüyor. Sarı Lacivertli temsilcimiz dış transferde Burak Mete ile anlaştı. Her iki kanatta oynayan deneyimli futbolcu önceki gün takımın yaptığı antrenmana katıldı. Yönetim kurulu “Futbolcumuza bu büyük camiaya hoş geldin diyor, şampiyonluk yarışında katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.