Elif ve Mehmet evliliğe ilk adımını attı

Kocaeli Bölgesi’nde uzun yıllardır klasman hakemliği yapan ve geçtiğimiz yıl Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Münir Karaloğlu’nın isteği üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Güngör, Fen Bilgisi Öğretmeni, aynı zamanda branşı ile ilgili kitapları bulunan başarılı eğitimci Elif Kırcal ile evliliğe ilk adımını attı.

NİKAH 1 EKİM’DE SEKA BAHÇE’DE

Püste ve Ali Güngör çiftininbaşarılı bir spor insanı olan ve Diyarbakır’da hakemliğe de devam eden oğlu Mehmet Güngör ile Safiye ve Recep Kırcal’ın özel bir kurumda öğretmenlik yapan kızları Elif Hanım arasındaki nişan kurdelelerini çiftin babaları kesti. 1 yıl önce tanışan Mehmet ve Elif, 1 Ekim’de Seka Bahçe’de evlenecek.

ÇOK ŞANSLIYIM

Elif Kırcal ve Mehmet Güngör tüm eş, dost ve akrabalarını nikahlarında görmek istediklerini belirtirken, Mehmet Güngör, Elif Kırcal ile birlikte olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti. Güngör öte yandan Antikkapı AŞ. Genel Müdürü İslam Yücel’e de desteğinden ötürü teşekkür etti.