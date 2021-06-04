Yuvacık:1-Kullar:5

BAL temsilcilerimiz lig öncesinde son hazırlık maçlarını yaptı. Kullarspor, son hazırlık maçında komşusu Yuvacıkspor’a misafir oldu. Kullarspor Yahya Kemal Baki, Kerem Gülmez, Miraç Furkan Türközü (3)’nün golleriyle maçı faklı kazandı. Başkan Fahri Altıntaş “Güzel oyun ve galibiyetten dolayı teknik ekip ve sporcularımızı tebrik ediyor, centilmence mücadeleden dolayı rakibimize teşekkür ediyoruz” dedi.