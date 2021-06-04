Değirmendere futbol okulu kayıtları başladı

Kentimizin en köklü amatör kulüplerinden olan, futbolda ilimiz i BAL’da temsil etmeye hazırlanan Değirmenderespor’da yasakların kalkmasıyla beraber futbol okulu kayıtları da başladı. Numan Eren ve Necati Ayan eşliğinde ilk ders bugün yapılacak. Yönetim kurulu yaptığı açıklamada “Değerli öğrencilerimizi ve siz değerli velilerimizi bekliyoruz” çağrısında bulundu.
KAYIT İRTİBAT NO:
Necati AYAN-0532 677 47 84
Numan EREN-0532 159 43 16
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.