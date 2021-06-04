Değirmendere futbol okulu kayıtları başladı

Kentimizin en köklü amatör kulüplerinden olan, futbolda ilimiz i BAL’da temsil etmeye hazırlanan Değirmenderespor’da yasakların kalkmasıyla beraber futbol okulu kayıtları da başladı. Numan Eren ve Necati Ayan eşliğinde ilk ders bugün yapılacak. Yönetim kurulu yaptığı açıklamada “Değerli öğrencilerimizi ve siz değerli velilerimizi bekliyoruz” çağrısında bulundu.

KAYIT İRTİBAT NO:

Necati AYAN-0532 677 47 84

Numan EREN-0532 159 43 16